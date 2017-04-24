Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 69 milyar 638,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 69 milyar 638,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 260,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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