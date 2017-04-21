Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 69 milyar 813,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 69 milyar 813,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 634,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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