Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 64 milyar 594,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 64 milyar 594,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 405,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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