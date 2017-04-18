Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 67 milyar 962,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 67 milyar 962,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 590,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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