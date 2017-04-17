Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 67 milyar 939 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 67 milyar 939 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 212 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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