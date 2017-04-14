Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 66 milyar 298,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 66 milyar 298,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 714,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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