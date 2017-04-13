Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 65 milyar 234,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 65 milyar 234,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 536,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı