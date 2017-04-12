Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 73 milyar 856,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 73 milyar 856,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Kaynak: Dunya.com
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