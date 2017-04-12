Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 73 milyar 856,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 73 milyar 856,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 451,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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