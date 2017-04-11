Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 74 milyar 988,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 74 milyar 988,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 598,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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