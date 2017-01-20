Piyasa, güne 48 milyar 836,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 100,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 48 milyar 836,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 48 milyar 836,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
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