Piyasa, güne 38 milyar 975,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 32 milyar 493,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 38 milyar 975,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 38 milyar 975,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
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