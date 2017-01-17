Piyasa, güne 37 milyar 167,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 523,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 37 milyar 167,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 37 milyar 167,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
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