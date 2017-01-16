Piyasa, güne 33 milyar 921,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 173,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 33 milyar 921,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 33 milyar 921,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
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