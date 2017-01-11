Piyasa, güne 23 milyar 752,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 34 milyar 536,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 23 milyar 752,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 23 milyar 752,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
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