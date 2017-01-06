Piyasa, güne 22 milyar 243,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 544,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 22 milyar 243,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 22 milyar 243,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
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