Piyasa, güne 21 milyar 920,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 31 milyar 893,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 21 milyar 920,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 21 milyar 920,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
-
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
-
Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
-
Dün tırmanıştaydı bugün yerlerde!
-
15 milyon TL'lik davayı kaybetti!
-
Uzmanlar uyardı yatırımcısı için satış fırsatı
-
Üniversitede eğitildiler! Türkiye'nin en donanımlı ekibi geliyor
-
Reina saldırganının telefonundan tanıdık isim çıktı