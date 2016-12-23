Piyasa, güne 23 milyar 725,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 31 milyar 903,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
Piyasa, güne 23 milyar 725,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 23 milyar 725,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
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