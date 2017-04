Piyano Virtüözü Oliver Schnyder, 15 Nisan'da Konser Verecek

İsviçreli piyano virtüözü Oliver Schnyder, "İstanbul Resitalleri" kapsamında 15 Nisan'da sahne alacak.



"Tuşların İsviçreli starı" olarak bilinen ödüllü piyanist, 15 Nisan'da Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de konser verecek.



Schnyder, 25 yaşında Zürih'te tamamladığı müzik eğitiminin ardından önce New York'ta "Piyanonun Amerikan First Lady'si" olarak bilinen Ruth Laredo (1937- 2005) ile ardından 1998-2001 arasında Baltimore'da Amerikalı piyanist ve şef Leon Fleisher ile müzik çalışmalarına devam etti.



Zürih Tonhalle Orkestrası Müzik Direktörü maestro David Zinmann'ın daveti üzerine 2002'de seslendirdiği Saint-Saens konçertosuyla müzik otoritelerinin büyük beğenisini kazanan sanatçı, solo resital ve konserlerin yanı sıra Julia Fischer, Veronika Eberle ve Sol Gabetta gibi isimlerle oda müziği çalışmaları yaptı.



New York'ta Carnegie Hall, Londra'da Wigmore Hall, Amsterdam'da Concertgebouw, Zürih'te Tonhalle, Bonn'da Beethovenhaus, Brüksel'de Palais des Beaux Arts, St. Petersburg'da Philharmonic Hall, Moskova'da Tschaikowsky Hall ile Tokyo'da Opera City Concert Hall'de sahne alan sanatçı, Londra Filarmoni, Hong Kong Senfoni, Tchaikovsky Senfoni, İsrail Senfoni, WDR Belgrad Filarmoni, Orchester Musikkollegium Winterthur, Lucerne Senfoni orkestralarıyla aynı sahneyi paylaştı.