Piyano Keman Konseri
Prokofiev, Dvorak, Stravinsky gibi ünlü bestecilerin orkestra veya başka enstrümanlar için yazmış oldukları en bilinen eserleri, piyano ve keman için uyarlamalarını Doç. Ayça Kocatürk piyanoda, Yonca Sülün de kemanda sizler için seslendiriyorlar.
Prokofiev, Dvorak, Stravinsky gibi ünlü bestecilerin orkestra veya başka enstrümanlar için yazmış oldukları en bilinen eserleri, piyano ve keman için uyarlamalarını Doç. Ayça Kocatürk piyanoda, Yonca Sülün de kemanda sizler için seslendiriyorlar.
Piyano: Ayça Öztarhan Kocatürk
Keman: Yonca Sülün
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Yeldeğirmeni Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 34
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Piyano Keman Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io