Prokofiev, Dvorak, Stravinsky gibi ünlü bestecilerin orkestra veya başka enstrümanlar için yazmış oldukları en bilinen eserleri, piyano ve keman için uyarlamalarını Doç. Ayça Kocatürk piyanoda, Yonca Sülün de kemanda sizler için seslendiriyorlar.



Piyano: Ayça Öztarhan Kocatürk



Keman: Yonca Sülün



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Yeldeğirmeni Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 34



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Piyano Keman Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır