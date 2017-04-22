Piyano Keman Konseri

Prokofiev, Dvorak, Stravinsky gibi ünlü bestecilerin orkestra veya başka enstrümanlar için yazmış oldukları en bilinen eserleri, piyano ve keman için uyarlamalarını Doç. Ayça Kocatürk piyanoda, Yonca Sülün de kemanda sizler için seslendiriyorlar.

Piyano Keman Konseri

Prokofiev, Dvorak, Stravinsky gibi ünlü bestecilerin orkestra veya başka enstrümanlar için yazmış oldukları en bilinen eserleri, piyano ve keman için uyarlamalarını Doç. Ayça Kocatürk piyanoda, Yonca Sülün de kemanda sizler için seslendiriyorlar.

Piyano: Ayça Öztarhan Kocatürk

Keman: Yonca Sülün

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 34

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Piyano Keman Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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