Piyanist Tuluyhan Uğurlu'dan Genç Kuşaklara Armağan:

2016'nın son günlerinde çıkan albüm, kısa sürede CD satışlarında ön sıralara yükseldi. DMC etiketiyle çıkan "Best of Tuluyhan", ünlü piyanistin yeni tanıştığı gençlere armağanı. Tuluyhan Uğurlu, "Türkiye çok dinamik bir ülke. Gençlerle iletişim kurabilen her sanatçının eserleriyle onlara kendini tekrar tekrar tanıtması, yeni gelenlerle iletişimini güçlendirmesi gerekli" diyor.

Müzikle dört yaşında tanışan, beş yaşında ilk konserini veren ve profesyonel olarak otuz yıldır sahne yaşamını sürdüren Tuluyhan Uğurlu, bu yeni albümde "Senfoni Türk", "Beyazıt'ta Zaman", "Akdeniz", "Dünya Başkenti İstanbul" ve "Sonsuza Kadar İstanbul" isimli CD'lerinden seçtiği eserleri sanatseverlerle tekrar buluşturuyor.

"Best Of Tuluyhan" da dikkat çeken eserlerin ilki, Senfoni Türk albümünden alınan "Akıncılar". Eserde piyano, senfoni orkestrası ve mehter takımı birlikte çalıyorlar. Albümde piyano eşliğinde bağlama, yaylı tambur, kaval, ney gibi enstrümanlar da kullanılıyor. Bugüne kadar 12 albüm yapan Tuluyhan Uğurlu, ilk gençlik yıllarından bugüne CD olarak sunulan eserlerinden derlenen "Best of" albümlerine devam ederek, eserlerini halkla buluşturmaya devam edecek. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen, sadece kendi eserlerini seslendiren sanatçı, 2017 yılı içinde yeni bir solo piyano albümü de yapacak.