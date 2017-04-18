Piyanist Onay Mersin'de Konser Verdi
Piyanist Gülsin Onay Mersin'de konser verdi.
Piyanist Gülsin Onay Mersin'de konser verdi.
Onay, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü ile Mersin Devlet Opera ve Balesi ortak etkinliğinde Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Müzik kariyeri başarılarla dolu olan, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, piyano resitali ile Mersinli müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Çok sayıda müziksever salonu doldururken, yaklaşık 2 saat süren konserde sanatseverler, piyanist Onay'ı ayakta alkışladı.