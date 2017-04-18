Piyanist Nicolas Horvarth 26 Nisan'da Konser Verecek

Ünlü piyanist Nicolas Horvath, 26 Nisan'da Akbank Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.



Konserde 20. yüzyılın en etkili bestecilerinden biri olarak kabul edilen Philip Glass'ın 80. doğum yılını kutlayacak olan Horvath, ünlü bestecinin sevilen eserlerini yorumlayacak.



Sanatçı, geçtiğimiz ekim ayında Paris Filarmonie'de Philip Glass'ın tüm piyano eserlerini 12 saatlik bir resital ile yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.