Piyanist Libeer'den Ankaralılara Müzik Ziyafeti

Piyanist Julien Libeer, 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında piyano resitaliyle sahne aldı.



Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festival kapsamında gerçekleşen konserlerin üçüncü haftasında, dünyaca ünlü piyanist Julien Libeer, MEB Şura Salonunda sahneye çıktı.



Altı yaşından itibaren piyano çalan Belçika doğumlu Libeer (36), piyanonun yanı sıra opera, orkestra ve oda müziği repertuvarına da hakim ve başarılı sanatçılar arasında gösteriliyor. Libeer, "Brüksel Filarmoni", "Ulusal Belçika Orkestrası", "de Filharmonie", "Varşova Senfoni" ve "Yeni Japonya Filarmoni"nin de bulunduğu orkestralarla adını duyurdu.



Libeer, besteci Johan Sebastian Bach'ın Köthen'deki döneminde bestelediği kompozisyonlarından bazıları arasında yer alan Anna Magdalena'nın "Küçük Not defteri"nde görülen ve 1722-1725 yılları arasında yazdığı "Fransız Süiti" No 5, BWV 816, Sol Majör ile Ankaralı müzikseverleri selamladı.



Sanatçı daha sonra Ludwig van Bethoven'ın kulaklarının duymadığı ve yaşadığı hayal kırıklıkları sebebiyle çalışmalarını önemli ölçüde azalttığı dönemlerde bestelediği "Piyano Sonatı"ndan "No 30, Op. 109" ve piyanist ve besteci Franz Liszt'in "Şiirsel ve Dinsel Armoniler" "No 3, S. 173" ve "Yalnızlıkta Tanrının Kutsaması" isimli eserlerini seslendirdi.



Libeer, Bach ve Listz'in, "No 1, S. 462, la minör" eserleriyle konserine son verdi.



Konsere, büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.



34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan'a kadar çeşitli konserlerle devam edecek.