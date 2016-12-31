Pitoresk İstanbul Dijital Sergi Hafta Sonu

Pitoresk İstanbul Dijital Sergi, İstanbul Deniz Müzesi'nde...



Dünyaca ünlü ressamların eserleri günümüz teknolojisiyle buluşuyor, eşsiz eserler canlanıyor.



Yüzyıllar öncesinin mimarisini ya da manzaralarını resmedilmeye değer güzellikler olarak tanımlayan Pitoresk kavramını dünyada en çok hak eden şehirlerin başında İstanbul geliyor.



19. yy. ressam seyyahlarından Melling, Schranz, Allom, Bartlett, Lewis ve ressam Ayvazovski'nin İstanbul'u "dijital seyahatnameler" olarak dev boyutlu perdelerde canlanıyor.



Pitoresk İstanbul dijital sergisi 200 yıl öncesine gizemli ve çok özel bir yolculuk.



Romantik dönem sanatçılarının İstanbul'u resmeden eserleri CodexArt tekniği ile hayat buluyor.



Payitaht İstanbul'u keşfetmek üzere yola çıkan seyyahların gözünden eşsiz bir İstanbul paylaşımı.



Beste ve Müzik Yönetmeni: Anjelika Akbar



Genel Yönetmen: Bülent Özükan



Sanat Yönetmeni: Murat Öneş



Önemli Notlar:



Sergi, pazartesi günleri hariç her gün ziyaret edilebilir.



Haftaiçi ziyaret saatleri 10: 00 – 17: 00 arası,



Haftasonu ziyaret saatleri 10: 00 – 18: 00 arasıdır.