Pistten Çıkan Rus Uçağına Baltık Filosu Yardımı

Moskova-Kaliningrad seferinde indikten sonra ön tekerini kırarak pist dışına çıkan uçağın yardımına Baltık Filosu askeri teknik araçları koştu.



Baltik Filosu'nun askeri teknik araçları, Kaliningrad Valisi Anton Alihanov'un ricasi üzerine havalimanının iniş-kalkış şeridinden dışarı çıkan uçağı kurtarma çalışmalarına katıldılar.



Batı Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Havalimanına Ural otomobili temelinde yüksek tekerlek ve yüksek yük kaldırma gücüne sahip 4 ağır kamyon ve bir kurtarma aracından oluşan 5 adet özel teknik araç gönderildi" denildi.



Daha önce, Kuzeybatı soruşturma yönetimi Moskova-Kaliningrad seferini yapan uçağın inişin ardından ön tekerini kırarak havalimanının iniş kalkış şeridinden dışarı çıktığını bildirdi. Uçakta 5 mürettebat ve 167 yolcu bulunuyordu. 6 yolcu sağlık yardımı talep etti. - Moskova