Pistlerde Sağlık Onlara Emanet

Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) görev alacak kayaklı sağlık ekibi, tatbikat yaptı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek EYOF için hazırlıklar tamamlandı.



Alp disiplini yarışları sırasında meydana gelebilecek olası bir kaza durumunda müdahalede bulunmak üzere 112 Acil Servis personelinden oluşan kayaklı sağlık ekibi oluşturuldu.



Geçen yıl aralık ayından itibaren eğitime tabi tutulan ve hazır hale getirilen kayaklı sağlık ekibi, Palandöken Kayak Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirdi.



Ekipler tatbikatta, temsili olarak kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan bir sporcuyu kızakla pistten aşağı indirerek tıbbi müdahalede bulundu.



"Sağlıkta temel felsefemiz, zarar vermemek"



Erzurum 112 Acil Başhekimi ve EYOF Sağlık ve Antidoping Direktörü Dr. Gürsel Bedir, yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin, pistte düşen sporcuyu alıp gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa nakletmek olduğunu söyledi.



Buz salonlarında bu işin daha kolay olduğunu ancak kar pistlerinde durumun biraz daha önem kazandığını belirten Bedir, şöyle konuştu:



"Diğer organizasyonlarda bu işleri kurumların kayak bilen personeli yapıyordu ama biz kendi personelimizden kayaklı sağlık ekipleri oluşturduk. Amacımız yaralıya elimizde kızak sedye ile hemen ulaşıp gerekli ilk müdahalesini yaparak boyunluk ve gerekli stabilizasyonu sağladıktan sonra onu aşağıya indirmek. Sağlıkta temel felsefemiz, zarar vermemek. Diğer kurumlarla bu işi yaptığımız zaman biraz daha derme çatma veya profesyonel olmayan tarzda indirme olduğu için zarar verme ihtimaline karşı kendi sağlıkçılarımızdan ekibimizi kurduk. Geçen yıl aralık ayından itibaren bu pistlerde çalışıyorlar. Zaten kendileri de kayak bilen kişiler."



300 kişilik sağlık ekibi görev yapacak



EYOF için eylül ayından itibaren çalışmalar yaptıklarını anlatan Bedir, şunları kaydetti:



"Biz, yarışların yapılacağı 9 ana branşta, Oyunlar Köyü Sağlık Merkezi, EYOF oteli ve diğer sağlık merkezinde tedbirler almakla görevliyiz. Doping faaliyetlerimiz 5 istasyonda olacak. Kandilli, atlama kuleleri, figür pateni salonu, Palandöken Kayak Merkezi ve buz hokeyi salonunda doping istasyonlarını kurduk. Sporcuların tüm kontrollerini orada yapacağız. 9 istasyon ile diğer alanlarla birlikte 26 ambulans, 54 doktor, 135 sağlık personeli, 52 sağlık gönüllüsü, 12 doping kontrol görevlisi, ayrıca gıda kontrolü ve hijyeni görevlileriyle beraber yaklaşık 300 kişilik bir grupla EYOF'ta sağlık hizmeti sunacağız. Bu oldukça yüksek bir rakam. İl dışından 13 sağlık ekibi bize iştirak edecek. Hepsi doktorlu olacak."