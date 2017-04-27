Pişmanlıklarını sanatla hafifletmeye çalışıyorlar

Hükümlü kursiyer;Bu tür etkinliklere ihtiyacımız var"

"Şu anda yaptığımız maket psikolojik olarak bizi rahatlatıyor"



VAN - Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlüler, cezaevinde açılan el sanatları atölyeleri ve farklı kurslara katılarak pişmanlıklarını öğrendikleri sanatla hafifletmeye çalışıyorlar.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çalışmasıyla cezaevinde açılan el sanatları atölyeleri ve farklı kurslara katılan hükümlüler, bir yandan boş zamanlarını değerlendiriyor diğer yandan da birbirinden ilginç çalışmalar ortaya koyuyor. Cezaevinde açılan kurslara katılan tutuklu ve hükümlüler, suç işleyerek geldiği cezaevinden sertifika alırken, tahliye olduktan sonra iş bulma şanslarını arttırıyor. Cezaevinde açılan kurslara katılan tutuklu ve hükümlü, Halk Eğitim Merkezi ile Aksam Sanat Okulu usta eğitmenleri tarafından verilen kurslara oldukça ilgi gösteriyorlar.

Atölyede çalışan hükümlü, "Zaman gidermemiz için iyi bir atölye. Koğuşta sürekli oturup da her hangi bir işe yaramamakla en azından hafızamızı geliştirmek için dışarıya uyum sağlaya bilmemiz için bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Burada şimdilik yarım gün çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu bir güne de çıkabilir. Bir gün içerisinde olduğu zaman hem bizim için, hem atölye için daha güzel detaylı projeler yapabiliriz. Ben yaklaşık 12 senedir yatıyorum. İstanbul cezaevlerinde de yattım. Orda da bu tür etkinlikler var ama bu kadar değil. Burası biraz daha farklı. İdare bakımından, mahküm bakımından, bize yeterince fırsat veriyorlar. Özellikle iyi halli mahkümlara yeterince fırsat veriyorlar. Şu ana kadar yaptığımız maket yaklaşık iki aydır çalışıyoruz, bir aylık bir zamanı daha var. Bu yaptığımız camii ise Van Kalesinin hemen yanında bulunan Hacı Hüsrev Camiidir. Onun maketini yapıyoruz. Bir de Van evlerini yapıyoruz. İkincisi bu projeden sonra Akdamar Adasının tamamen projesini yapacağız. Şu anda yaptığımız maket psikolojik olarak bizi rahatlatıyor. Bu psikolojik rahatlama. Hatta bizim için yeterlidir. Çünkü cezaevinde yatan bütün mahkümların psikolojisini giderme ihtiyacı, kafasını veya vücudunda bir şeyi adapte etmek için, dışarıya adapte olmak için bu tür etkinliklere ihtiyacı vardır" dedi.

(ŞAK-