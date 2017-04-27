Pişman Olmazsın

Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, Çevre Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Pişman Olmazsın

Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, Çevre Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"Hayata yeniden başlayabilirsin.

Kır zincirlerini hadi, pişman olmazsın!"

Hikaye: Ata Cengiz Seçkin

Oyunlaştıran & Yöneten: Özdemir Çiftçioğlu

Oynayanlar: Gülen Karaman & Özdemir Çiftçioğlu

Yönetmen Yardımcısı: Ümit İlban

Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı 

Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Tek Perde / Komedi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Çevre Tiyatrosu

Mekan Adresi : Kuvayi Milliye Cad. No: 43/4

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Pişman Olmazsın

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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