Pişman Olmazsın
Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, Çevre Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, Çevre Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
"Hayata yeniden başlayabilirsin.
Kır zincirlerini hadi, pişman olmazsın!"
Hikaye: Ata Cengiz Seçkin
Oyunlaştıran & Yöneten: Özdemir Çiftçioğlu
Oynayanlar: Gülen Karaman & Özdemir Çiftçioğlu
Yönetmen Yardımcısı: Ümit İlban
Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı
Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek
Tek Perde / Komedi
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Çevre Tiyatrosu
Mekan Adresi : Kuvayi Milliye Cad. No: 43/4
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Pişman Olmazsın
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io