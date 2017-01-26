Pişman Olmazsın

Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, ocak ayında Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

Pişman Olmazsın

Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, ocak ayında Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.

"Hayata yeniden başlayabilirsin.

Kır zincirlerini hadi, pişman olmazsın!"

Hikaye: Ata Cengiz Seçkin

Oyunlaştıran & Yöneten: Özdemir Çiftçioğlu

Oynayanlar: Gülen Karaman & Özdemir Çiftçioğlu

Yönetmen Yardımcısı: Ümit İlban

Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı 

Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Tek Perde / Komedi

Kaynak: Etkinlik.io

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