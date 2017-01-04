Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği "Pişman Olmazsın" tiyatro oyunu, ocak ayında Bo Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"Hayata yeniden başlayabilirsin.
Kır zincirlerini hadi, pişman olmazsın!"
Hikaye: Ata Cengiz Seçkin
Oyunlaştıran & Yöneten: Özdemir Çiftçioğlu
Oynayanlar: Gülen Karaman & Özdemir Çiftçioğlu
Yönetmen Yardımcısı: Ümit İlban
Dekor & Kostüm Tasarım: Pedro Jose Martinez
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı
Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek
Tek Perde / Komedi
Kaynak: Etkinlik.io