Pirlo'yu Etkilemek Kolay Değil!

İtalyan futbolunun efsane ismi Andre Pirlo, kariyerine Amerikan futbol ligi MLS'de devam ediyor.



Yıldız futbolcu yeteneği kadar, tepkilerini çok fazla göstermemesiyle de bilinen bir isim.



Pirlo'ya konuk olan iki basketbolcu bunu değiştirmek konusunda iddialıydı.



Basketbolu komedi ve şovla birleştiren bir takım olan Harlem Globetrotters takımının iki yıldız ismi efsane ismi etkilemek için, hünerlerini ortaya koydular.



Ancak yine de yıldız futbolcuyu etkilemeyi başardıkları söylenemez.



Sonunda aldıkları sadece bir "Fena değildi" sözleriydi.



Kaynak: Sporvadisi.com