Pirinç Çuvalı ve Hoparlörlerden Uyuşturucu Çıktı

Van'da kargo aktarım merkezlerinde yapılan aramalarda 13 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Sanayi Sitesi'ndeki kargo aktarım merkezinde narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada pirinç çuvallarına gizlenmiş 6 kilo 220 gram eroin bulundu.



Polis, şüphelilerin yakalanması için kargoyu kapatarak alıcısının bulunduğu İstanbul'daki adrese gönderdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu 2 zanlı, kargoyu teslim alırken yakalandı.



Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Uyuşturucuyu İstanbul'a gönderen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Hoparlörlerden uyuşturucu çıktı



Kent merkezindeki kargo aktarım merkezinde de arama yapan ekipler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İstanbul'a gönderilen hoparlörlere gizlenmiş 7 kilo 468 gram eroin ele geçirdi.



Ekipler, şüphelilerin yakalanması için kargoyu kapatarak alıcısının bulunduğu İstanbul'a yolladı.



Alıcının gelmemesi üzerine ekipler, kargoyu Yüksekova ilçesinden İstanbul'a gönderen kişi ile kargo görevlisini gözaltına aldı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.