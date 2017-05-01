Piri Mehmet Paşa Çarşısı Aksaray'a Yeni Bir Kimlik Kazandıracak

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden birisi olan eski terminal alanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan Piri Mehmet Paşa Çarşısında çalışmalar sürüyor.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Piri Mehmet Paşa Çarşısının inşaatında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı marka şehir yapmak için en önemli projelerin uygulamaya konulduğunu, bunlardan bir tanesinin de Piri Mehmet Paşa Çarşısı olduğunu kaydetti. Çarşı inşaatı hakkında bilgiler veren Başkan Yazgı, "Aksarayımızda çok önemli bir projeyi daha gerçekleştiriyoruz. 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşaat devam ediyor. Altındaki otopark tamamlandı. Bu inşaat tamamen bittikten sonra hem yolların ferahlaması hem de buradaki mal sahiplerine, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza çok güzel bir alış veriş mekanı ve çarşı oluşacak. Bu alış veriş mekanı ile beraber şehrimize yeni bir kimlik kazandıracağız" şeklinde konuştu.



Piri Mehmet Paşa Çarşısı 400 artı 200 toplam 600 araçlık yeraltı otoparkı 55 adet dükkan, 92 adet ofis, 3 adet kafe, meydan ve 1 adet köşk mescitten oluşuyor. Çarşının büyük bir kısmının tamamlandığı ve bu yılın sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - AKSARAY