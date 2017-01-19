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Pirelli Otomobil Lastikleri'ne Yeni Ceo
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Pirelli Otomobil Lastikleri'ne Yeni Ceo
19 Ocak 2017 Perşembe 13:57
Pirelli Otomobil Lastikleri'nde CEO'luğa Gian Paolo Comini Gatti getirildi.
Pirelli Otomobil Lastikleri'nde CEO'luğa Gian Paolo Comini Gatti getirildi.
Kaynak:
Dunya.com
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