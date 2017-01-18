Pırasa Üreticileri Soğuğa Aldırmadan Hasada Devam Ediyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez ürünü pırasa, tarlalardan toplanıp iç pazarda satışa sunuluyor. Aydın'da şiddetli soğuğa rağmen tarlada çalışan sürdüren üreticiler pazara ürün gönderiyor.



Hasadı oldukça zor olan ve insan gücüne ihtiyaç duyulan pırasalar, topraktan sökülüp temizlendikten sonra demet haline getirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Zorlu kış mevsimi şartlarına rağmen pırasa toplamaya devam ettiklerini söyleyen pırasa üreticisi Ramazan Gümüş, "Pırasa bizim ekmek kapımız, havalar soğuk olsa da bu hasadı yapıyoruz" dedi.



Pırasanın kendileri için önemli bir kazanç kapısı olduğuna işaret eden Gümüş, "Her kış pırasa üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sene toplamda 21 dönüm araziye ekim yaptık. Şimdi hasadını yapıyoruz. Bir dönümden 5 ton pırasa hasadı yapıyoruz. Pırasa üretimi oldukça zorlu bir iş. İnsan gücü gerektiriyor. Hasadı kış mevsiminde yapıldığı için, soğuk havalarda tarlada çalışıyoruz. Pırasaları tarladan söküp, istifliyoruz. Sonra temizleyip demet haline getiriyoruz. Ürettiğimiz pırasalar Aydın'da iç pazarlarda tüketiliyor. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Pırasa şu an iç pazarda kilosu 1 - 1,5 TL'ye satılıyor. Üretimi zor olan pırasayı, tüketiciler pazardan satın alırken, çiftçinin emeğinide göz önünde bulundursunlar" dedi.



Soğuk havada pırasa toplayan Hatice Vardar ise, hava şartlarına bağlı kalmadan çalıştıklarını ifade ederek, "Bu soğuk havada halimizi görsünler, işimizi yapıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz" diye konuştu. - AYDIN