"Pinti Pinti" tiyatro oyunu, Ocak ayında Kentpark AVM Moral Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



Pinti bir adam... Onun hiç de pinti olmayan kızı ve aç gözlü yardımcısı... Bir tarafta bilge bir çiçekçi...



"Ve evde saklı olan büyük bir hazine. Bu hazineyi kim bulacak? Kimden saklanacak? Asıl hazine sahip olduklarımız mı, yoksa farkına varamadıklarımız mı?



Pinti olmak ile tutumlu olmak arasındaki farkı ve pinti insanların başkaları tarafından sevilmediğini anlatan oyunumuzda yine çok eğleneceksiniz."