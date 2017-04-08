Müzikli çocuk oyunu "Pinokyo", Tiyatro Mie tarafından sahneleniyor.



Gepetto iyi bir kuklacıdır. Bir gün kukla yaparken kuklanın konuştuğunu fark eder. Bu olaya çok şaşırır ve sevinçle ona Pinokyo adını verir. Pinokyo komiklikler yapar insanlar gibi konuşur, dans eder. Pinokyo, bir gün diğer çocuklar gibi olmak ister. Gepetto'yu dinlemez, sorumluluklarını yerine getirmez, bahaneler bulur. Gerçeği söylemediği zaman burnu uzar. Yolda iyi kalpli periyle tanışırlar. Peri onu kötü kalpli tilki ve kediden korur, eve dönmesi için yardım eder. Ancak, kötü kalpli tilki ve kedi, Gepetto'ya tuzaklar kurarlar. Gepetto kurtulacak mı? Pinokyo gerçek insan olabilecek mi?



Yazan - Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Tuğrul Aray



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Pinokyo - Tiyatro Mie



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır