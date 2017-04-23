Pinokyo

"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı AydüzYalnız bir kuklacı olan Geppetto'nun en büyük dileği, sevgi dolu kalbini paylaşacak bir çocuğu olmasıdır.

Pinokyo

"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı Aydüz

Yalnız bir kuklacı olan Geppetto'nun en büyük dileği, sevgi dolu kalbini paylaşacak  bir çocuğu olmasıdır. Mavi Peri bu dileğini duyar ve Pinokyo'yu yapması için ona yardım eder. Sonunda sevimli bir kukla olan Pinokyo ortaya çıkar.Ancak kahramanımız, gerçek bir çocuk olmak istemektedir. Bu yüzden eğlenceli bir serüvene atılır .Bu serüvende kurnaz tilki, sihirbaz, palyaço ve daha nice renkli karakterlerle karşılaşacak, yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, gerçek sevginin gücünü görecektir.Bakalım kahramanımız dilediği gibi gerçek bir çocuk olabilecek midir? Bunu hep birlikte görmeye ne dersiniz?

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Yaş Sınırı: Genel İzleyici

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Keçiören

Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu

Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu

Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Pinokyo

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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