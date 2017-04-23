"Yazan-Yöneten : Burak Çağrı Aydüz



Yalnız bir kuklacı olan Geppetto'nun en büyük dileği, sevgi dolu kalbini paylaşacak bir çocuğu olmasıdır. Mavi Peri bu dileğini duyar ve Pinokyo'yu yapması için ona yardım eder. Sonunda sevimli bir kukla olan Pinokyo ortaya çıkar.Ancak kahramanımız, gerçek bir çocuk olmak istemektedir. Bu yüzden eğlenceli bir serüvene atılır .Bu serüvende kurnaz tilki, sihirbaz, palyaço ve daha nice renkli karakterlerle karşılaşacak, yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, gerçek sevginin gücünü görecektir.Bakalım kahramanımız dilediği gibi gerçek bir çocuk olabilecek midir? Bunu hep birlikte görmeye ne dersiniz?



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Yaş Sınırı: Genel İzleyici



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : Antares Sanat Merkezi Tiyatrosu



Mekan Adresi : Varlık Mah., Etlik Yürüyüş Yolu



Başlangıç Saati : 23.04.2017 17: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Pinokyo



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır