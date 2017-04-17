Eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino, Endonezya'ya Transfer Oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Juan Pablo Pino, Endonezya Birinci Futbol Ligi takımlarından Arema'ya transfer oldu.

KONTRAT DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Arema Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, kontratın detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmazken, Pino'nun yarınki takım antrenmanına katılacağı kaydedildi.

Son olarak Peru'nun Universitario ekibinde forma giyen Pino, Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'da Monaco ve Yunanistan'da Olympiakos gibi takımlarda da oynamıştı.