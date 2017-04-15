Pink Martini
Pink Martini, yepyeni albümleri 'Je Dis Oui'nin Avrupa turnesi kapsamında, Pasion Turca organizasyonu ile 15 Nisan'da İstanbul'da Volkswagen Arena'da!
Pink Martini, yepyeni albümleri 'Je Dis Oui'nin Avrupa turnesi kapsamında, Pasion Turca organizasyonu ile 15 Nisan'da İstanbul'da Volkswagen Arena'da!
*Etkinlik günü de dahil bilet teslimatları perakende satış noktalarından devam edecektir.
"Sympathique", "hang on little tomato", "hey eugene!", "splendor in the grass", "joy to the world", "1969","aretrospective", "get happy" ve "dream a little dream" albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini yepyeni albümleri "je dıs oui"nin avrupa turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonu ile 15 Nisan'da Volkswagen Arena'da hayranları ile buluşacak.
Yepyeni albümleri 'je dis oui' birbirinden unutulmaz eserleri ve yepyeni şarkıları yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak 'aşkım bahardı' şarkısına yer verdi.
Kendilerini "dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirip, modern bir formda sunan müzik arkeologları" şeklinde tarif eden topluluğun şarkıları the west wing'den desperate houseviwes'a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.
Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları seslendiren topluluk, storm large'ın sıcak vokali, zengin repertuvarları ve sürprizleri ile hayranlarıyla buluşacak.
15 Nisan 2017 – 21: 00 - İstanbul – Volkswagen Arena
Pink Martini
"Pink Martini'nin hayatı seven enerjisini ve orijinalliğini sıkıştırabilecek bir kalıp ya da tanım yok…" BBC Music Review.
Pink Martini 1994 yılında klasik piyano eğitimi alan Harvard mezunu Thomas M. Lauderdale tarafından Portland'da kuruldu. Pink Martini kurulduğu günlerde politik tavrı olan, sivil toplum örgütlerinin yardım ve bilinçlendirme amaçlı organizasyonlarında sahneye çıkan bir orkestra olarak yola çıkmıştı.
Thomas M. Lauderdale'in Harvard'dan sınıf arkadaşı China Forbes, orkestraya 1995'te katıldı. Pink Martini kurulduğu ilk günlerden beri farklı dillerde, farklı kültürlerin şarkılarını dünyaya sunmaya ve dünyaca ünlü Senfoni orkestralarıyla sahne almaya devam ediyor. The Boston Pops, San Francisco Senfoni Orkestrası, Hollywood Bowl Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni orkestrası gibi ünlü orkestralarla zengin bir evrensellik yakalayan Pink Martini daha önceki üç albümüyle 2 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Pink Martini Sympathique adlı ilk albümlerini 1997'de yayınlar yayınlamaz Fransa'nın ünlü "Victoires de la Musique"ödüllerinde "Yılın şarkısı" ve"En İyi Yeni Sanatçı" kategorilerinde aday olarak uluslararası bir fenomen haline geldi.
2004, yılında yayınlanan ikinci albümleri "Hang on Little Tomato", Amazon albüm satışları listesinde 1 numara olmayı başarmıştı. Grubun üçüncü albümleri Hey Eugene! Hem Billboard en çok satan albümler listesinde ilk 30'da yeraldı hem de ikinci kez Amazon albüm satış listelerinde 1 numara olmayı başardı. Pink Martini'nin yeni stüdyo albümleri "Splendor in the Grass"ı da kendi plak şirketleri Heinz Records etiketiyle çıkardılar. Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirip, modern bir formda sunan müzik arkeologları" şeklinde tarif eden topluluğun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, "Bir müzik belgeseli hazırlıyor gibiyiz; dünya vatandaşı ve müzik elçileri olarak, her zaman değişik kültürlerin geleneklerini, dillerini, tarihlerini bilmek ve çalışmak zorundayız. ABD'li bir grubuz, ancak zamanımızın büyük bir bölümünü Avrupa'da geçiriyoruz. En büyük amacımız, hangi kültürden olursa olsun, dünya üzerinde çok geniş bir dinleyici kitlesine seslenebilmek" diye ekliyor. Türkiye'deki konserleriyle de büyük ilgi gören topluluk Türkiye sevgisini ülkemizdeki turnelerinde çektirdikleri resimler ile "Hang on Little Tomato" albümlerinin kartonetine taşıyarak göstermişti. Avrupa'daki ilk performansını Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren Pink Martini özellikle Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Lübnan gibi ülkelerde kapalı gişe konserlere imza atıyor. Los Angeles, Oregon, Seattle, New Jersey, San Antonio ve Kansas City senfoni orkestralarıyla birlikte konserler veren topluluk, 2003 yılında Frank Gehry'nin mimari şaheseri Los Angeles Filarmoni'nin yeni evi Walt Disney Konser Salonu'nun açılışını yaptığı gibi 2005'te Türkiye'de de Kuruçeşme Arena'nın açılışını yapmıştı. Televizyonların ünlü dizileri de Pink Martini şarkılarını soundtrack olarak kullanmak için birbirleriyle yarışıyorlar. The West Wing'den Desperate Houseviwes'a kadar Pink Martini'nin şarkıları şimdiye kadar birçok ünlü dizide kullanıldı. 2011 sonbaharinda 2 yepyeni albüme imza atan Pink Martini, ilk olarak Saori Yuki ile '1969' albümünü ardından da 17 yıllık hikayelerini özetledikleri 'piyasaya çıkardı. '1969' Pink Martini, efsanevi Japon sanatçı Saori Yuki 2007 yılında Pink Martini'nin "Taya Tan" adlı şarkıyı yeniden yorumlamasıyla başlayan ortak hikayelerini 1969 yılının en güzel şarkılarını biraraya getirerek
hazırladıkları sımsıcak bir albüm. 1969 albümü "Blue Light Yokohama", "Yuuzuki", "Mayonaka no Bossa Nova (Geceyarısı Bossa Nova'sı)" gibi Japonya'nın en ünlü şarkılarını ve Pink Martini tadında yorumlanan "Yoake no Scat (Yeni Bir Şafak Melodisi)" gibi Saori Yuki'nin en meşhur şarkılarını içeriyor. Albümde Fransızca, Japonca ve İngilizce 12 şarkı bulunuyor.
Jorge Ben'in ünlü "Mas Que Nada", Peter Paul & Mary "Puff, The Magic Dragon" şarkısı ve Peggy Lee'nin ünlü "Is That All There Is" şarkısına kadar uluslararası ünlü şarkılara da yeni yorumlar getiren albüm, bir Japon efsanesi olan Saori Yuki'yi de Türkiye'deki sevenleri ile buluşturdu. 2011 yılında grup, '1969' albümü ile aynı anda 17 yıllık kariyerlerini özetledikleri 8 yepyeni şarkı ile destekledikleri en iyiler - best of çalışması 'A Retrospective' piyasaya çıkardı.
2013 yılında yayınladıkları Get Happy albümlerinde 'Quizas Quizas Quizas', 'Sway', 'Smile' gibi unutulmaz eserleri yorumlayan grup, Türk sevenlerine de büyük bir sürpriz yaparak 'Get Happy" albümünde 'Üsküdar' şarkısına yer verdi. 2012 yılında Belkıs Özener ile Aşkın Bahardı şarkısını birlikte yorumlayan Pink Martini Von Trapps ile "Dream a little dream" albümünü kaydetti ve Neşeli Günler filmiyle meşhur olan Captain ve Maria Von Trapp'ın gerçek torunları Sofia, Melanie, Amanda ve August von Trapp'ın da yer aldığı, 8. stüdyo albümlerini 2014'de yayınladı. 2016'nın sonbaharında piyasaya çıkan 8 dilde 15 şarkı içeren 'Je Dis Qui'de Türk hayranları için 'Aşkım Bahardı' şarkısını seslendiren grup muhteşem bir konser ile yeniden Türkiye'de. Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransızca şansonlardan Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları tozlu raflardan bulup çıkaran topluluk, Storm Large'ın kulak pası silen sıcak vokali ve yepyeni şarkıları ile yine unutamayacağınız bir konserle 15 Nisan'da İstanbul'da!
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Volkswagen Arena
Mekan Adresi : UNIQ İstanbul - Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Ayazağa Cendere Yolu No: 4
Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Pink Martini
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır