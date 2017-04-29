Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan, 4 ana kategori ve "En İyi" ödüllerinin de sahiplerini bulacağı ödül töreni, Pinhani grubunun vereceği konser ile sona erecek.Konser ücretsizdir.29 NISAN 2017 CUMARTESI BAOB ODİTORYUMFINAL YARIŞMALARI SAAT 13: 00KONSER SAAT 18: 00ÖDÜL TÖRENI SAAT 19: 00



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)



Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Pinhani Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır