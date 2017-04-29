Pinhani Konseri
Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan, 4 ana kategori ve "En İyi" ödüllerinin de sahiplerini bulacağı ödül töreni, Pinhani grubunun vereceği konser ile sona erecek.
Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan, 4 ana kategori ve "En İyi" ödüllerinin de sahiplerini bulacağı ödül töreni, Pinhani grubunun vereceği konser ile sona erecek.Konser ücretsizdir.29 NISAN 2017 CUMARTESI BAOB ODİTORYUMFINAL YARIŞMALARI SAAT 13: 00KONSER SAAT 18: 00ÖDÜL TÖRENI SAAT 19: 00
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)
Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Pinhani Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io