Pinhani Konseri

Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan, 4 ana kategori ve "En İyi" ödüllerinin de sahiplerini bulacağı ödül töreni, Pinhani grubunun vereceği konser ile sona erecek.

Pinhani Konseri

Bu sene 7'incisi düzenlenecek olan, 4 ana kategori ve "En İyi" ödüllerinin de sahiplerini bulacağı ödül töreni, Pinhani grubunun vereceği konser ile sona erecek.Konser ücretsizdir.29 NISAN 2017 CUMARTESI BAOB ODİTORYUMFINAL YARIŞMALARI SAAT 13: 00KONSER SAAT 18: 00ÖDÜL TÖRENI SAAT 19: 00

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)

Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Pinhani Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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