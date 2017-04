Alternatif rock gruplarından Pinhani, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde en sevilen şarkılarını seslendirecek.



2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan sonra; gitarda Akın Eldes, davulda Cem Aksel'in de katkılarıyla albümleri 'İnandığın Masalları' çıkardılar. Tıpkı gruplarının 'gizli' anlamına gelen 'Pinhan' sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerine sağlam bir dinleyici kitlesi edindiler. "Kavak Yelleri" adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla artırdılar. Dizinin katkısıyla şarkıları bilinen ve davet edildikleri televizyon programlarında seçici olarak kendilerini medyada çok göstermeyen bir grup olarak kalmayı tercih ettiler.



Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplardan sıyrılan ve yarının önemli rock gruplarından olmayı hedefleyen Pinhani, 'İnandığın Masallar' adlı ilk albümünden sonra 2. albümünü de 2008 nisan ayında çıkarttı. 2011 yılı içerisinde internet üzerinden "Yitirmeden", "Değirmendeki" ve "Eylül" parçalarını dinleyicileri ile paylaşan Pinhani, 2012 yılının şubat ayında bu üç parçanın da içinde bulunduğu "Başka Şeyler" albümünü çıkardı. 2013 yılının mart ayında Pinhani, grup üyelerinden Selim Aydın'ın evinde yapılan akustik konserin kayıtlarından oluşan "Canlı Yayın" albümünü çıkardı. Bu konserde iki yeni şarkının yanı sıra, daha önce yayınladıkları bazı şarkılarının yeni versiyonları, Sertab Erener' in albümünde yer alan Pinhani şarkıları ve konserlerde çaldıkları gruba ait olmayan bir kaç şarkıya yer verdiler. İki şarkıda misafir olarak Karadeniz müziğinin en önemli seslerinden Ayşenur Kolivar ve Kolektif İstanbul'dan Richard Laniepce gruba eşlik etti. Sadece akustik enstrümanların kullanıldığı bu konser kaydı, 1980'li yıllarda yapılan Çekirdek Sanatevi dinletilerinden ilham alınarak yapıldı.



Sinan Kaynakçı - Vokal, Gitar, Alto Saksafon: 25 Aralık 1979'da İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Florya ve Bakırköy'de geçti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Müziğe bu okulda başladı. 2001-2003 yılları arasında "Van Basten" grubuyla Beyoğlu'nda çeşitli mekanlarda çaldı. Bu dönemde kendi parçalarını yazmaya başladı. Farklı hedefleri nedeniyle gruptan ayrılmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır dinleyicisi ve hayranı olduğu Akın Eldes'e 2004 yılı sonunda parçalarının demolarını dinletti, 2005 ortasında da ilk albümün kaydı başladı. Her iki albümde söz ve müzikleri yazdı, vokal yaptı.



Akın Eldes - Gitar: Müziğe ilk adımları herkes gibi mandolin ve flüt ile attı. Sağ-Sol olaylarına karışmasına istemeyen ailesinin gitar almaması nedeniyle anca lisede gitar çalmaya başladı. E-5, Painted Bird, Asım Can Gündüz ve Çapkınlar gruplarından sonra 1986 ile 2000 yılları arasında Bulutsuzluk Özlemi'nde yer aldı. 2000 yılından sonra çeşitli gruplarla sahneye çıktı ve albüm kayıtlarında bulundu. Tüm bu koşuşturmanın arasında boş durmayan Akın Eldes, kendi müzikal bakışını anlatan üç de albüm yayınladı. Pinhani'nin her iki albümünde müzikal prodüktör ve gitarist olarak yer aldı. Uzun bir süredir de grubun her konserinde çalmaktadır.



Zeynep Eylül Üçer - Bas Gitar: 1991-1997 yılları arasında TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda şarkı söyledi. Ortaokula İstanbul'da başladı. 1 yıl sonra ailesiyle Antalya'ya yerleşti. Antalya Koleji'nde okudu ve okulu adına 2. Ligde uzun süre basketbol oynadı. Sinan'ın ona hediye ettiği bas gitarla aktif müzik yaşantısı başladı. Müzik öğretmeni olan annesinden solfej ve armoni dersleri aldı. 2004'ten itibaren aralıklarla geldiği İstanbul'a 2005'te yeniden yerleşti. Halen İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapımı bölümünde öğrenim görmektedir.



Hami Ünlü - Davul: Ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion'da okuduktan sonra 2004 senesinde Galatasaray Üniversitesi İktisat Böümünü kazandı. Şu sıralar üniversiteye devam etmektedir. Müzik hayatı 2000 senesinde kayıt olduğu Drum Club'ta başladı. Ders aldığı Drum Club hocaları arasında Hakan Açıkalın, Bülent Akbay, Alişan Topaloğlu ve Berke Özgümüş yer almaktadır. Ortaokul ve lise yıllarında amatör anlamda cazla ve davulla iç içe yaşadı. Üniversitede Paris Konservatuarı Caz bölümünde hoca olan Phillipe Poussard eşliğinde caz atölyelerine katıldı. 2006 mayıs ayında Pinhani grubuna dahil oldu. Ayrıca zaman zaman Akın Eldes Trio konserlerinde de çalmaktadır.



Selim Aydın - Gitar / Klavye: Ortaokul yıllarında klasik gitar dersleriyle müziğe başladı. Lisedeki grubuyla yarışmalarda ve konserlerde çaldı. Üniversite yıllarında Sinan Kaynakçı ile tanıştı ve onunla beraber Van Basten'de yer aldı. Cem Nasuhoğlu ile gitar ve armoni üzerine çalıştı. Yurtdışında olduğu için ilk albümün kayıtlarında bulunamadı. 2006 Doğu Anadolu turnesi sırasında ise askerdeydi. İlk konserlerinden beri Pinhani ile çalıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Pinhani



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır