Alternatif rock gruplarından Pinhani, 14 Nisan'da The Roxx Pub Antalya'da en sevilen şarkılarını seslendirecek.



2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan sonra; gitarda Akın Eldes, davulda Cem Aksel' in de katkılarıyla albümleri 'İnandığın Masalları' çıkardılar. Tıpkı gruplarının 'gizli' anlamına gelen 'Pinhan' sözcüğünden türeyen adı gibi, onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerine sağlam bir dinleyici kitlesi edindiler.



"Kavak Yelleri" adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla artırdılar. Dizinin katkısıyla şarkıları bilinen ve davet edildikleri televizyon programlarında seçici olarak kendilerini medyada çok göstermeyen bir grup olarak kalmayı tercih ettiler.



Farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplardan sıyrılan ve yarının önemli rock gruplarından olmayı hedefleyen Pinhani, 'İnandığın Masallar' adlı ilk albümünden sonra 2. albümünü de 2008 nisan ayında çıkarttı. 2011 yılı içerisinde internet üzerinden "Yitirmeden", "Değirmendeki" ve "Eylül" parçalarını dinleyicileri ile paylaşan Pinhani, 2012 yılının şubat ayında bu üç parçanın da içinde bulunduğu "Başka Şeyler" albümünü çıkardı.



2013 yılının Mart ayında Pinhani, grup üyelerinden Selim Aydın'ın evinde yapılan akustik konserin kayıtlarından oluşan "Canlı Yayın" albümünü çıkardı.



Bu konserde iki yeni şarkının yanı sıra, daha önce yayınladıkları bazı şarkılarının yeni versiyonları, Sertab Erener' in albümünde yer alan Pinhani şarkıları ve konserlerde çaldıkları gruba ait olmayan bir kaç şarkıya yer verdiler.



İki şarkıda misafir olarak Karadeniz müziğinin en önemli seslerinden Ayşenur Kolivar ve Kolektif İstanbul'dan Richard Laniepce gruba eşlik etti. Sadece akustik enstrümanların kullanıldığı bu konser kaydı, 1980'li yıllarda yapılan Çekirdek Sanatevi dinletilerinden ilham alınarak yapıldı.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Merkez



Mekan : The Roxx Pub



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mescid Sok.



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Pinhani



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır