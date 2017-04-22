Pinhani 23 Nisan'da Küçükçekmece'de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle dinlenen Pinhani grubu Küçükçekmece’de sahne alacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle dinlenen Pinhani grubu Küçükçekmece'de sahne alacak. Kutlamalara, Küçükçekmece Müzik Akademisi Minikler Perküsyon grubu ve halk oyunları ile modern dans grubu da katılacak.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Pazar günü Küçükçekmece'nin minik müzisyen ve dansçıları büyük bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. Küçükçekmece Belediyesinin düzenleyeceği etkinlikte, Müzik Akademisi Minikler Perküsyon grubu ve halk oyunları ile modern dans grubunun yanı sıra Pinhani grubu da sahne alacak. Öte yandan Selçuklu Parkı Amfi Tiyatro'da, 14.00'da yapılacak etkinlikte, Küçükçekmece Belediyesi kursiyerleri bağlama ve keman performansı sergileyecek. - İSTANBUL