Pınarhisar'da Ağıl Çatısı Çöktü 11 Hayvan Telef Oldu

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde, bir ağılın çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu.



Alınan bilgiye göre, beldede besicilik yapan Süleyman Göç'e ait ağılın çatısı, kar birikmesi nedeniyle çatı çöktü.



Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, Göç'e haber verdi. Ağılına gelen Göç, vatandaşların da yardımı ile 55 küçükbaş hayvanını kurtarabildi.



Çatının çökmesi sonucu tahtaların altında kalan 10 küçükbaş hayvan ve bir eşek telef oldu.



Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker de Göç'ü ziyaret etti.



Göç'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Türker, Belediye olarak gerekli desteği vereceklerini belirtti.