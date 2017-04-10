Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı'nda Polis Haftası kutlandı.



Pınarbaşı ilçesinde Hükümet binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Tören, daha sonra ilçe emniyet binasında düzenlenen kokteyl ve tebriklerin kabulü ile devam etti.



Törene, Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Beyhan, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, daire amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU