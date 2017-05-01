Pınarbaşı'nda Pancar Tohumları Toprakla Buluştu
Kayseri Şeker tarafından 63’üncü kampanya döneminde pancar tohumlarının toprakla buluşmasına Pınarbaşı Bölgesinde Ahmet Kara’nın tarlasında devam edildi.
Kayseri Şeker tarafından 63'üncü kampanya döneminde pancar tohumlarının toprakla buluşmasına Pınarbaşı Bölgesinde Ahmet Kara'nın tarlasında devam edildi.
Pancar ekim törenine AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türker Kara, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyelerinden Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez, Belediye Meclis Üyelerinden Tekin Coşkun,Mesut Mucuk ,Rafet Kara, Lidaş Yönetim Kurulu Üyesi Adem Çinici, Pandoğa Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aslan,Bahçelik Sulama Birliği Başkanı İbrahim Ülker, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "63'üncü kampanya döneminde Pınarbaşı Bölgesinde pancar tohumlarının toprakla buluşmasına törenlerine.Sabahın erken saatlerinde Pınarbaşı bölge çiftçileri ve STK temsilcilerinin Muhtarlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan yağmur duası eşliğinde pancar tohumlarının toprakla buluşması sonrasında misafirlere kahvaltı ikramında bulunuldu. - KAYSERİ