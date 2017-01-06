Pınarbaşı'nda Çiftçilere 24 Sığır Hibe Edildi

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında destek almaya hak kazanan çiftçilere, 24 adet sığır teslim edildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında geri ödemesiz hayvan hibe desteği almaya hak kazanan Pınarbaşılı 4 çiftçiye, 24 adet sığır teslim edildi. Proje kapsamında kombine verimli Clayel ırkı Macar menşeli altışar adet olmak üzere toplam 24 adet sığır, yurt dışından özel olarak getirildi. Pınarbaşı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından kontrolleri yapılan sığırlar, genç çiftçilere teslim edildi.



Hayvanlarını teslim alan çiftçiler ise, bu projeyi sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - KASTAMONU