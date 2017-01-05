Pınarbaşı Belediyesinden İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yeni Yıl Hediyesi

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Pınarbaşı merkez ve mahallelerinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 2 bin adet kışlık bot dağıttı.



Dadaloğlu Derneği ve Kayserili bir hayırsever iş adamlarının da katkı sunduğu hediyelerin dağıtılması sırasında okulları tek tek gezerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden başkan Ataş, "Ülkemizin büyük sıkıntılarla mücadele ettiği bu zor günlerde, geleceğimiz olan çocuklarımızı az da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Özellikle kırsalda bulunan mahallelerimizde ki çocuklarımız çok zor şartlar altında eğitim ve öğretim görüyorlar. Hepsi pırıl pırıl, gözlerinin içerisinde ki ışıltıyı gördükçe, Ülkemizin geleceğine dair inancımız daha da artıyor. Ziyaretlerimiz sırasında öğretmenlerimizin talep ve istekleri oluyor, bizde daha önceden olduğu hepsine karşılık vermeye çalışıyoruz. Eğitimle ilgili ne olursa olsun elimizi taşın altına her zaman koyuyoruz. Yeni yılda da daha fazlasını yapacağız." dedi. - KAYSERİ